O filho mais velho de Cristiano Ronaldo está na ilha da Madeira a passar algum tempo com a família, sobretudo com a avó, Dolores, e as tias, Elma e Katia Aveiro.

Nas redes sociais, já foram várias as imagens que a família destacou no Instagram, entre elas o momento em que jovens fãs quiseram tirar uma fotografia com o pequeno Cristianinho, de 11 anos.

As mais recentes imagens chegam pela página de Instagram da tia Elma, que se mostrou 'babada' pelo sobrinho. "Como te amo", começou por dizer numa das publicações que fez nas stories. "Lindo da tia", acrescentou depois. Veja as imagens no vídeo da galeria.

