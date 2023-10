À semelhança do que várias figuras públicas fizeram, também Ana Garcia Martins recorreu às maravilhas da Inteligência Artificial para simular fotografias suas dos anos 90.

Partilhando-as na sua página de Instagram, a criadora digital, de 42 anos, lembrou a sua adolescência vivida precisamente nesta década.

"A minha adolescência foi vivida em plenos anos 90 (tinha 14 anos em 1995) e não foi um mar de rosas", desabafa.

"Na escola, gozavam comigo por ser esquelética e foi um tormento que se arrastou. Na altura, eram só 'putos parvos', hoje olho para trás e percebo que era bullying a sério, daquele que me fazia não querer ir às aulas, daquele que me fazia vestir dois pares de calças por ter vergonha de ser tão magra, daquele que me obrigava a usar manga comprida, mesmo que estivessem 40 graus, só para que não me vissem os braços", reflete.

"Lembro-me de ter ido para um campo de férias e de não ter ido ao mar nem à piscina uma única vez, só para não ter de estar de fato de banho em frente aos outros. Dizia sempre que não me apetecia ir à água, que não tinha calor, e lá ficava, a destilar dentro de uma sweat. Não tenho saudades (mas tenho saudades de uns quilos a menos)", continua.

Por fim, e depois de recordar música, roupas e memórias verdadeiramente nostálgicas, 'Pipoca' perguntou: "E esses anos 90, foram bons com vocês?".

Eis a publicação:

