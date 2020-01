Myles Stephenson terá sido agredido esta semana, em Essex. O cantor foi "várias vezes" atacado com murros e cotoveladas na cabeça por um grupo de homens num bar, sem motivo aparente.

Uma testemunha disse ao The Sun: "Foi tudo muito rápido, aconteceu em segundos. O Myles estava sentado com os seus amigos num sítio onde esses outros homens também, aparentemente, estavam a pensar ir. Em vez de falarem sobre isso em silêncio, partiram logo para as agressões".

A mesma fonte contou ainda que "alguns segundos depois, Myles tinha sido atingido várias vezes no rosto e no corpo". "E os seus amigos tentaram ajudá-lo e protegê-lo, mas eram menos que os outros. Foi horrível ver tudo isto, uma reação exagerada, ridícula, dado o que aconteceu", acrescentou.

A fonte refere que "os seguranças interviram rapidamente e levou o gangue para fora do bar antes que alguém se magoasse seriamente". "Depois mantiveram o grupo do Myles lá dentro porque eles estavam muito agitados lá fora. Estavam a ser partidas garrafas de vidro e também estavam a danificar alguns carros - as pessoas estavam a ligar para a polícia", relatou.

