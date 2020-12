Tim Lambesis, ex-membro da banda Society’s Finest e fundador do grupo As I Lay Dying, foi hospitalizado depois de ter ficado com 25% do corpo queimado. Tudo aconteceu quando o músico tentava acender uma fogueira, como o próprio explicou no Instagram, esta quarta-feira.

Ao partilhar uma fotografia em que aparece deitado na cama do hospital, o músico começou por escrever na legenda: "Mantenha a cabeça erguida, aconteça o que acontecer".

De seguida, revelou que iria ser operado e pediu desculpa aos amigos por ainda não ter tido tempo de lhes dizer o que aconteceu, explicando também como é que ficou com 25% corpo queimado ao tentar acender uma fogueira.

"Estou no hospital desde a noite de sábado e provavelmente ficarei aqui por mais algumas semanas", acrescentou, referindo que a cirurgia que fez esta quarta-feira foi "para remover o resto da pele morta".

Tim Lambesis mostrou-se também muito "grato" à equipa que está a cuidar de si, prometendo atualizar os seguidores sobre a sua recuperação. "Será um longo caminho, mas eventualmente voltarei com força total", afirmou.

