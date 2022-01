O panorama do espetáculo está de novo de luto com a perda de um artista internacional. Músico James Mtume, líder do grupo Mtume, morreu aos 76 anos.

A notícia foi confirmada por Lisa Lucas, filha de um dos integrantes dos Mtume, nas redes sociais. "Que perda. Que tristeza. Descansa em paz tio Mtume", escreveu no Twitter.

Pianista e percussionista desde a adolescência, Mtume fica na memória como um nome incotornável no jazz. O músico consolidou a sua carreira ao lado de grandes artistas como Duke Ellington e Miles Davis.

A causa da sua morte não foi revelada.

