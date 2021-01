Tom Parker tem motivos para sorrir. O músico partilhou com os seus seguidores do Instagram boas notícias quanto ao seu estado de saúde. Se bem se lembra, o artista da banda The Wanted foi diagnosticado com um tumor no cérebro inoperável, sendo que o prognóstico era bastante negativo.

No entanto, este tem vindo a superar a expectativas e a demonstrar melhorias, conforme revelou.

"Redução significativa. Estas foram as palavras que recebi hoje e que não consigo parar de dizer", escreveu.

Parker diz que se submeteu a um exame esta terça-feira e que os resultados mostraram que o tumor diminuiu e que, por isso, está a responder bem aos tratamentos.

"Todos os dias continuo a lutar para derrotar este estupor!", afirmou, agradecendo a todos os profissionais de saúde que o têm acompanhado, assim como à mulher que tem sido a sua "rocha".

"Para toda a gente aqui [no Instagram] - o vosso amor, luz, e otimismo têm-me inspirado", completou.

