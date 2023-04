Os preparativos para a coroação do rei Carlos III seguem a todos o gás, contudo, também têm sofrido algumas peripécias.

Conforme noticia o jornal The Guardian, a música 'I’m Gonna Be (500 Miles)' dos Proclaimers foi removida da lista oficial do evento.

A decisão foi tomada depois de queixas que davam conta que a banda apoiava visões republicanas.

Ambos os membros do duo escocês já se declararam republicanos, perspetiva que têm vindo a defender ao longo da sua carreira.

No passado mês de setembro, por exemplo, Charlie Reid, mostrou o seu apoio a Symon Hill, acusado de proferir comentários abusivos contra o rei Carlos III. À época, Hill gritou: "Quem o elegeu?".

"Acho que aquele homem falou por mim e fala por muitas pessoas. Não apenas na Escócia, mas em todo o Reino Unido", declarou o artista à National.