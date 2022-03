Ditam as regras do protocolo real que quando uma pessoa se encontra com o príncipe William e Kate Middleton os deve tratar por "Sua Alteza Real" num primeiro contacto, e depois por "senhor" e "senhora".

No entanto, tal não aconteceu com uma comerciante de um mercado em Gales que os duques de Cambridge visitaram esta semana. Quando falou com o casal, Nicky Hurst, nome da vendedora, tratou-os pelo primeiro nome, portanto William e Kate.

"Eles são amáveis", contou Hurst à revista People. "Não tinha a certeza de como iriam gostar de ser tratados em relação aos títulos. Chamei-os de Kate e Will, e eles estavam muito à vontade", descreve.

William e Kate Middleton continuam assim a conquistar os súbditas, mostrando porque são dois dos elementos da realeza mais populares entre os britânicos.

