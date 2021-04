Durante o funeral do príncipe Filipe houve um momento caricato. Uma mulher foi detida depois de surgir em topless a protestar enquanto se cumpria um minuto de silêncio em homenagem ao duque de Edimburgo.

A mulher, cujo nome não foi relevado, correu em frente ao Castelo de Windsor - onde decorria a cerimónia fúnebre - e gritou "salvem o planeta".

Rapidamente as autoridades britânicas reagiram e taparam a manifestante com um lençol branco, afastando a mesma do local. Mas antes de ser detida, ainda tentou trepar a estátua da Rainha Vitória.

Momentos que fora captados pelas câmaras dos presentes e que estão a correr a Internet. Veja abaixo: