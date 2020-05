No passado domingo, dia 10, celebrou-se no Brasil e em várias partes do mundo o Dia da Mãe e dias mais tarde, na quarta-feira, Portugal Assinalava o Dia de Nossa Senhora de Fátima - duas datas particularmente especiais para os fiéis e que Thais Fersoza assinalou nas redes sociais.

A mulher de Michel Teló recuou no tempo e recuperou uma memória de 2016 que remete para uma visita ao Santuário de Fátima quando ainda estava grávida da primeira filha do casal, Melinda. O registo foi captado no dia da mãe desse ano.

"De quando fomos agradecer por tantas bençãos! Dia das mães de 2016 em Fátima! A homenagear esta semana o dia das mães e nossa Senhora", escreveu na legenda.

Leia Também: Homem de fé, Cláudio Ramos recorda as suas visitas ao Santuário de Fátima