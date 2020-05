Uma fotografia antiga, enviada por uma das suas melhores amigas, levou Cláudio Ramos a recordar as suas frequentes visitas ao Santuário de Fátima. Uma forma de assinala também o dia 13 de maio e de confessar a "muita falta" que lhe fazem as visitas a um dos seus locais de fé prediletos.

"As nossas idas ao santuário não se prendem só com o 13 de maio, especificamente, mas sim com todos os dias e com a energia que o espaço tem. Fomos muitas vezes para pedir e muitas mais para agradecer. Agradecer muito! Chegamos e ficamos ali. Observamos ao longe, quietos e na maioria das vezes calados com as preces no pensamento. Voltamos aliviados. Limpos", começa por lembrar Cláudio Ramos, que quis também na sua publicação deixar uma mensagem de esperança a todos os "peregrinos, católicos e crentes" como ele.

"Hoje, 13 de Maio, é impossível não lembrar todas as pessoas que depositam a esperança neste dia e a vontade de ali estar. Devotos de Nossa Senhora, peregrinos, católicos, crentes... gente que, como eu e ela, precisa de um lugar para se encontrar. Para ser ouvido. Para se ouvir. Um lugar onde recebe conforto de alma. Hoje, infelizmente, por conta das voltas que o mundo deu, que foram tão surpreendentes como as voltas do sol na Cova da Iria em 1917, não podem estar. Não podemos ir. Mas todos aqueles que ali gostariam de depositar as suas preces hoje, acreditam e têm fé, por isso, acredito eu também que, com rigor, cautela e disciplina voltaremos ao Santuário rapidamente e agradeceremos. Teremos muitas razões para o fazer", completou, por fim, o apresentador.

