A mulher de Michel Teló decidiu dar espaço aos seguidores para que lhe colocassem algumas questões nas stories da sua página de Instagram.

Entre as perguntas, Thais Fersoza respondeu, por exemplo, ao facto de querer ou não aumentar a família. "Estou muito feliz com a minha duplinha", disse, referindo-se aos dois filhos que tem em comum com o cantor brasileiro.

De recordar que Michel e Thais são pais dos pequenos Teodoro, de quatro anos, e Melinda, de cinco.

Houve também quem questionasse a atriz brasileira sobre os rumores de, supostamente, ter duas babysitters para a ajudar a cuidar das crianças. Informação que foi negada. "Babá [babysitter] 1: mãe. Babá 2: pai", brincou.

Ainda sobre a educação dos filhos, destacou: "Sempre que necessário, converso com eles. Sobre tudo. De igual para igual. Explico as situações, exponho o que está a rolar, questiono, ouço, falo. É uma troca. Sou 100% focada na educação respeitosa. E fico atenta para seguir sempre dessa forma".

Como relata a revista Quem, Thais Fersoza frisou ainda que desde pequena que desejava construir uma família. "O meu maior sonho realizado. Os amores da minha vida".

