A mulher de Luís Filipe Borges, Sara Santos, recorreu à sua página de Instagram para revelar que o filho mais novo, o bebé Fausto, já está de volta a casa.

O menino "fez cinco meses no internamento", como a mamã Sara Santos contou na rede social, mas agora sabe-se que o bebé já teve alta hospitalar.

"O nosso miúdo já está em casa", começou Sara Santos. "Recebemos tantas mensagens queridas e relatos de experiências semelhantes. Agradecemos todas elas", acrescentou.

"Deixamos um abraço especial às enfermeiras do Garcia de Orta. Ana, Marisa, Catarina, Rita, Carla e todas as outras que o cansaço não permitiu decorar. Foram incansáveis, mesmo com um bebé tão difícil de acalmar como o Fausto", completou.



© Instagram

De recordar que o casal Luís Filipe Borges e Sara Santos são também pais de Tomé, o filho mais velho.

