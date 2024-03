Núria Madruga preocupou os seguidores com uma fotografia do filho Sebastião no hospital, publicada ontem, dia 4 de março. A atriz voltou às redes sociais para contar que o menino já se encontra a recuperar.

"Obrigada a todos pelo carinho com o Sebastião. Já em casa e a recuperar bem", começou por escrever numa fotografia que mostra o menino, de 13 anos, ao lado do irmão mais novo.

"Não posso deixar de agradecer o cuidado e simpatia de todos os profissionais de saúde que cuidaram do Sebastião. Diagnóstico rápido e certeiro", acrescentou, referindo depois que o menino foi confrontado com uma apendicite aguda.

"As redes sociais não podem ser usadas só para alertar o que corre menos bem, mas também para elogiar", concluiu a atriz. Ora veja:



© Instagram/Núria Madruga

