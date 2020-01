Nesta edição dos Globos de Ouro, o ator Kieran Culkin esteve nomeado para a categoria de Melhor Ator Secundário em Séries, pela participação em 'Succession', título que acabou por ser entregue a Stellan Skarsgård, de 'Chernobyl'. Este foi um momento que a mulher, Jazz Charton, acabou por não assistir presencialmente.

Apesar de ter acompanhado o marido, esteve a maior parte do tempo ocupada com afazeres de mãe. Isto é, a extrair leite com uma bomba.

O casal deu as boas-vindas a uma menina em setembro, pelo que Jazz ainda se encontra em processo de amamentação.

Nas redes sociais, não se inibiu de partilhar a realidade com os fãs, mostrando-se de vestido de gala com a bomba de tirar leite.

"Como eu passei realmente a maior parte do tempo", escreveu na legenda de uma foto, à qual acrescentou a hashtag "vida de mãe".

