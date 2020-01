Em casa de Gusttavo Lima a semana começou com a comemoração de uma data especial. A mulher do cantor brasileiro completou 32 anos esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, data que foi assinalada pela própria nas redes sociais.

Andressa Suita passou o dia na companhia dos filhos, Gabriel e Samuel. "A melhor forma de passar o aniversário", disse num vídeo que partilhou nas stories da sua página do Instagram.

Mas não ficou por aqui. Durante o dia não deixou de lado o seu treino e foi no ginásio que foi surpreendida com ovos cozidos com uma vela, que substituiu o tradicional bolo de aniversário.

Um momento que pode ver na galeria.

Leia Também: Alcoolizado, Gusttavo Lima fala de vida sexual. "2 horas de preliminares"