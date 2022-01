A 2.ª temporada do podcast 'Somos Todos Malucos', de António Raminhos, estreia com uma entrevista única do comediante à mulher, Catarina Raminhos.

Na sua conta de Instagram, o comediante partilhou um excerto da conversa, na qual faz a seguinte pergunta: "Alguma vez tiveste vontade de terminar com o Raminhos?".

"Não, não tive vontade de terminar, apesar de nesta última crise eu ter pensado muitas vezes que se calhar já não aguentava mais", confessa Catarina, notando que tal aconteceu "quando mudaram de casa".

"Não me falaste nada disso", revela Raminhos.

"O que adiantava falar disto? Acho que uma ou outra vez pensei se calhar... se calhar desta vez já não consigo continuar, mas pensei, nunca cheguei a dizer, porque depois havia sempre qualquer coisa de vamos andar para a frente. Mas foi um momento muito difícil", nota, por fim, Catarina.

