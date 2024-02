Isabela Cardinali partilhou na sua página de Instagram um vídeo que se tornou viral nas redes sociais nas últimas horas. Trata-se de um momento no qual uma mulher cospe para dentro de um carro, depois do condutor, segundo a própria o referiu, lhe ter feito um piropo.

A ex-concorrente de reality show da TVI partilhou a sua opinião sobre o tema.

"É difícil explicar a inconscientes o constrangedor, o nojento e o desconfortável que é receber qualquer tipo de comentário vindo de um desconhecido. Os juízos deste post são, para mim, chocantes", lamenta.

"'Se fosse bonito já não te importavas'. Eu juro-vos se que uma mulher em algum momento te achar interessante, no momento em que lançares um piropo, esse interesse voa com ele. Não há nada mais baixo, mais desinteressante e mais turn off [que desilude] que isto", observa.

"As mulheres vivem com medo de tudo, muito por culpa de atitudes vindas do público masculino, e um piropo, a mim, dirigido no meio da rua, seja de dia ou de noite, deixa-me com receio. Nunca sabemos o que sequer vem a seguir", alerta.

Por fim, faz um pedido: "Portanto, se acham que palavras são inofensivas, e eu até posso entender isso, e se o fazem dessa forma, deixem-no de o fazer pelo menos por acreditarem que de alguma forma vão deixar-nos com MEDO".



© Instagram - Isabela Cardinali

