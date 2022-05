O 'Extremamente Desagradável', da Renascença, desta segunda-feira foi sobre o tema que marcou a semana passada, no que diz respeito à imprensa cor-de-rosa.

Débora Monteiro esteve no centro das atenções depois de ter feito uma publicação onde falava na dificuldade em encontrar alguém que a ajudasse nas lides domésticas.

Joana Marques não ficou indiferente a toda a agitação à volta do assunto e usou o tema no seu programa de humor, tendo até brincado com uma suposta proposta de um novo concurso para a SIC: "Quem quer ser mulher-a-dias de Débora Monteiro?".

As concorrentes desta brincadeira foram Ana Galvão e Inês Lopes Gonçalves. A vencedora foi Inês Lopes Gonçalves, que 'festejou' depois nas stories da sua página de Instagram. "Ganhei o concurso de mulher ideal promovido por Joana Marques esta manhã. Parece que começo amanhã em casa da Débora Monteiro, mas ela ainda não sabe", escreveu, na brincadeira.

Por sua vez, Joana Marques acrescentou: "Débora Monteiro, a Inês está disponível da parte da tarde. Passa a ferro muito bem".

Após as partilhas, a atriz não tardou a reagir com uma 'gargalhada'. Veja abaixo:

