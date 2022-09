Para Alexandra Lencastre, os últimos tempos têm sido de introspeção e crescimento. O desabafo aconteceu durante a festa de apresentação da nova grelha da SIC.

"Estou numa fase mais tranquila. Estou a amadurecer e estou numa pesquisa. Está num processo de aprendizagem para me conhecer melhor, para me saber defender, para não stressar tanto e não stressar os outros", começou por explicar abordando assuntos mais íntimos em conversa com os jornalistas.

Para a atriz, esta mudança de pensamento era essencial. "São 38 [anos como figura pública]. Às vezes estou um bocado cansada mas agora estou desejosa de voltar a trabalhar", confessou.

Sobre o futuro profissional, Alexandra acabou por falar sobre um novo desafio, que chegará em breve aos espectadores. "Vou entrar na próxima novela [da SIC], que acho que só começa em novembro", contou.

A atriz foi aposta da SIC Mulher, com o programa 'Irresistível', que agora foi entregue a Bárbara Guimarães. Alexandra Lencastre também falou acerca do seu afastamento. "Havia sempre um projeto e outro projeto. Com esta calamidade da guerra que estamos todos a viver, de uma maneira ou de outra, fez com que muitos projetos fossem adiados. Estava previsto acabar uma novela, começar um programa de entretenimento e, depois, começar outra novela, e fiquei aqui um bocadinho a navegar", disse.

