As lágrimas de Manuel Melo falaram mais alto em quase toda a entrevista com Fátima Lopes, especialmente depois das mensagens de carinho que recebeu dos amigos e colegas, em especial do ator Ruy de Carvalho.

“Já passei aqueles momentos piores que nós conhecemos”, começou por dizer, referindo-se à fase da sua vida em que deixou-se levar pelo consumo de drogas e álcool.

“Quando entras em recuperação, inevitavelmente pões tudo a limpo ou não estás a fazer recuperação. E quando pões tudo a limpo, tu vês o que é que fizestes os outros passar. O Ruy, o meu pai, a minha mãe… toda a gente que inevitavelmente a minha alma sentiu como família, carregou-me a culpa. Ninguém merecia isto. O Ruy não esteve lá, não levou com isto, mas foram, inevitavelmente, as pessoas que me transmitiram amor. O que é que foi o amor que o Ruy me deu? O facto de me direcionar, de me dirigir, de ter paciência para mim...”, partilhou.

Manuel teceu rasgados elogios ao também acarinhado ator português, destacando a importância que este teve na sua vida, especialmente a nível profissional. “Eu fui o girafa porque o Ruy de Carvalho estava ao meu lado”, afirmou. “O Ruy é de uma generosidade… É uma pessoa muito especial”, acrescentou.

A família também esteve entre as homenagens que Manuel Melo recebeu durante a conversa com Fátima Lopes. Além do pai e da mãe, também a companheira, Sofia Fernandes, e o filho, Martim, se destacaram num vídeo carinhoso.

Sofia destacou o facto de Manuel ter ficado durante “30 horas” seguidas ao seu lado enquanto aguardavam o parto do filho. “Ele foi um mega companheiro. Ele não dormiu durante 30 horas, ele cochilava junto de mim à espera que o Martim quisesse vir cá para fora. O Manuel como pai é realmente apaixonante. Nós sabemos quando é que ele está a pensar no filho, os olhos dele brilham”, disse.

Perante as palavras amorosas da mulher, Manuel falou sobre a paternidade e da relação com Sofia. “O Martim vem dessa excelente união entre duas pessoas”, afirmou, mostrando-se muito feliz com a família que construiu.

