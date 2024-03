Margarida Corceiro esteve este sábado, dia 23 de março, no Autódromo do Algarve, em Portimão, para assistir (e não só) à corrida sprint, em mais uma prova do MotoGP.

A atriz teve mesmo um papel de destaque, ao ter tido a oportunidade de dar a bandeirada, tal como mostram as fotografias, que pode ver na galeria.

Miguel Oliveira partiu em 15.º lugar e conseguiu subir três posições, tendo terminado em 12.º, numa prova vencida pelo espanhol Maverick Viñales.

