Margarida Corceiro é uma das atrizes confirmadas no elenco da segunda temporada de 'Citas Barcelona', uma série espanhola de grande sucesso que estreou em agosto do ano passado.

A produção é da Amazon Prime Video, tendo sido precisamente a plataforma de streaming a confirmar o novo desafio da atriz portuguesa.

"A série narra encontros entre desconhecidos, histórias sobre o que acontece quando a tecnologia desaparece e a única coisa que resta são duas pessoas com as suas próprias necessidades e contradições", refere a nota enviada aos jornalistas, que acrescenta ainda: "A produção retrata o primeiro encontro, quando entram em jogo os medos, os segredos e as expetativas, que serão um dos principais elementos do argumento de 'Citas Barcelona' onde, num cenário muito urbano, cada capítulo vai narrar a história de dois encontros".

Vale lembrar que este é o primeiro projeto de Margarida Corceiro após ter terminado as gravações de 'Morangos com Açúcar'.



