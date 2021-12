Morreu Steven Forrest, também conhecido como Steve Bronski. A informação foi avançada publicamente por uma fonte próxima dos Bronski Beat, o grupo musical que formou, em 1983, com Larry Steinbachek e Jimmy Somerville, em Londres, em Inglaterra. Nascido a 7 de fevereiro de 1960, na Escócia, tinha 61 anos. "Era um homem talentoso e muito melódico", elogiou o antigo vocalista dos The Communards numa publicação nas redes sociais.

Como a família nunca aceitou a sua homossexualidade, Steven Forrest, que cresceu em Castlemilk, nos arredores de Glasgow, saiu de casa na reta final da adolescência. Foi assistente de palco, operário e controlador de stocks na luxuosa superfície comercial Harrods, em Londres, antes de formar os Bronski Beat, com Larry Steinbachek e Jimmy Somerville. Na altura, para fazer face às despesas, o trio dividia um apartamento em Brixton.

"Smalltown boy", o primeiro single do grupo, chegou a terceiro nas tabelas, abrindo portas para o primeiro álbum, "The age of consent". Em 1985, as tensões no seio da banda levam Jimmy Somerville a abandonar o projeto. Nas décadas seguintes, Steve Bronski trabalha com artistas como Jayne County, Darryl Pandy e os Strawberry Switchblade, antes de ir viver para a Tailândia, onde passa grandes temporadas. A causa da morte não foi revelada.