Sonia de Morales de Borbón-Dos Sicilias morreu no passado domingo, dia 24 de julho. Os familiares e amigos despediram-se dois dias depois.

A prima do rei Felipe VI tinha 52 anos e as causas da morte ainda não foram reveladas, sabendo-se apenas que aconteceu de forma inesperada.

Sonia de Morales deixa três filhos, Alfonso (do primeiro casamento com Santiago Romero-Jiménez y Ressendi), Íñigo e Sofía, estes últimos fruto do segundo casamento, com Alejandro García-Atance y Leurquín.

Veja na galeria as imagens do funeral.

Leia Também: Camilla não é o membro da realeza que fez comentário racista