Morreu Ruth Rita, a conhecida assistente de Herman José no programa 'Roda da Sorte', exibido na década de 90. Foi o próprio humorista quem avançou a notícia através das redes sociais.

“Soube agora mesmo pelo meu querido colega João Pedro Pais da partida da minha companheira de viagem da ‘Roda da Sorte’ Ruth Rita", escreveu.

“Fica um beijo de sentimentos à sua família e uma sentida homenagem à sua imensa gentileza e irrepreensível profissionalismo”, pode ler-se ainda no Instagram.

A acompanhar a publicação, Herman José partilhou o vídeo do último programa com Ruth Rita ao seu lado, um episódio que se tornou mítico por o apresentador ter destruído o cenário com uma caçadeira.

Publicações no Facebook de amigos e conhecidos dão conta de que a Ruth, que teria cerca de 50 anos, lutou nos últimos meses contra um cancro.

As mesmas mensagens adiantam também que o velório terá lugar amanhã, segunda-feira, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

A 'Roda da Sorte' era uma adaptação portuguesa do formato norte-americano 'Wheel of Fortune'. A primeira adaptação surgiu em 1990 e durou até 1994. Apresentada por Herman José, tinha como assistente Ruth Rita e Cândido Mota como locutor. Em 2008 na SIC, Herman José apresentou um remake da "Roda", mas desta vez com Vanessa Palma a ser a assistente do programa.

Leia Também: "Toda a gente achava que eu ia acabar nesse ano e ainda cá estou"