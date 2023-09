Rafael Puglisi morreu esta segunda-feira, dia 18 de setembro, aos 35 anos, após ter sofrido um acidente grave na piscina de sua casa, em São Paulo, no Brasil.

O conhecido dentista de famosos como Neymar sofreu um grave traumatismo cranioencefálico por ter batido com a cabeça no fundo da piscina.

"Estamos de luto. Hoje, o Rafa foi nadar pela manhã, como sempre, e estava em casa a preparar-se para entrar na piscina e mergulhar, como faz todos os dias! Mas hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e o Rafa acabou por bater com a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital", pode ler-se no comunicado divulgado através das redes sociais do dentista brasileiro.

