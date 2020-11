O mundo do entretenimento do Brasil está de luto. Morreu Tom Veiga, o ator que durante mais de 20 anos deu vida ao carismático Louro José, o papagaio que sempre acompanhava Ana Maria Braga nos seus programas da manhã.

Conforme nota a imprensa brasileira, o artista foi encontrado já sem vida em sua casa, este domingo, dia 1, no Rio de Janeiro.

Ana Maria Braga mostrou-se em choque com a notícia, afirmando na sua conta de Instagram: "Perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. Estou completamente sem chão”.

Por seu turno, por cá, Cláudio Ramos também não ficou indiferente.

"Quem gosta de televisão, nomeadamente de a fazer com a nobreza que o daytime deve ter, talvez saiba quem era o ator Tom Veiga. O Tom era o corpo e a voz que dava vida ao papagaio Louro José que a apresentadora Ana Maria Braga inventou há muitos anos quando ainda nem sequer era funcionária da Globo.

Primeiro no programa ‘Note & anote’ e depois no ‘Mais você’. Um dia, num gesto de pura aventura e alguma inconsciência fui conhecê-lo. Falamos pouco. Pareceu-me tímido no papel de Tom e solto no de Louro José. Lembro-me de o ver sentado na secretária e tentar imaginar aquele corpo - na altura muito franzino - na voz que ouvia todos os dias na televisão.

Pode parecer estanho, mas Ana Maria Braga fez com que um boneco manipulado por um ator se tornasse no seu parceiro de televisão durante mais de vinte anos e conquistasse a credibilidade de todos. Confesso, aprendi muito, muito, muito no improviso que ele e a Ana Maria faziam todos os dias. O Louro José era um boneco com alma humana que ficará para sempre na história da televisão brasileira. O Tom tinha 46 anos foi encontrado morto em sua casa no Rio de Janeiro. Não posso deixar de manifestar uma pequena homenagem. Eu tinha-lhe carinho. A notícia deixou-me triste", disse também na sua conta de Instagram.

