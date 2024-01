Morreu José Martins de Brito, pai do treinador do Portimonense Paulo Sérgio. O clube já reagiu e deixou uma mensagem no Instagram.

"A Portimonense Futebol SAD, toda a estrutura e família Portimonense, endereça as mais sentidas condolências ao nosso treinador, Paulo Sérgio, pelo falecimento do seu pai José Martins de Brito", começaram por escrever numa publicação feita esta sexta-feira, dia 19 de janeiro.

"Neste momento difícil estamos de coração com ele e com a família enlutada, a quem aproveitamos para apresentar as mais sentidas condolências", remataram.

