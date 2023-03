Brian 'Brizz' Gillis morreu. Esta quinta-feira, 30 de março, Brad Fischetti, membro dos LFO, anunciou que Gillis, que foi um dos fundadores e integrantes da banda de 1995 a 1999, morreu. Tinha 47 anos.

"Todas as histórias são feitas de capítulos. Algumas desenvolvem naturalmente. Algumas têm que ser cortadas na nossa mente. Os dois primeiros capítulos da história dos LFO perderam uma das suas personagens principais", referiu Fischetti.

"Estou com dificuldades em processar esta perda trágica. Já disse isto e vou continuar a dizer: a história dos LFO é uma tragédia. Se sabem o que tenho feito, então sabem que tenho tentado trazer luz à escuridão. A tentar encontrar redenção na dor e no sofrimento. A tentar honrar o seu legado", continua.

"A minha relação com o Brian era complexa. Teve momentos de grande tribulação, mas também de grande alegria. Aprendi muito com ele sobre a indústria da música e de como montar um espetáculo de rock. E são esses aspetos positivos da nossa relação que irei guardar para sempre", acrescenta, pedindo "orações" pelos amigos e familiares do artista.

Não foram adiantados pormenores sobre a causa da morte.

Leia Também: Cantor da dupla Zé Henrique & Matheus morreu atropelado. Tinha 43 anos