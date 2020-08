O músico Will Young está de luto pela morte do irmão gémeo, Rupert, de 41 anos. A notícia foi confirmada por representantes da família ao jornal The Sun, contudo, não foi adiantada a causa da morte.

Sabe-se que Rupert lutava contra uma depressão e vício do álcool, problemas que ao longo dos anos fragilizaram a relação entre os irmãos.

"Por vezes, o relacionamento entre o Will e o Rupert foi difícil ao longo dos anos e ambos conversaram sobre os problemas de saúde mental que tornaram a relação desafiante", acrescentou uma fonte.

