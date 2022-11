Tim Roth e a família estão de luto. O filho do ator, Cormac Roth, morreu no passado dia 16 de outubro, aos 25 anos.

A família anunciou a morte do jovem esta segunda-feira, que disseram em comunicado que "perderam o lindo menino Cormac após uma corajosa batalha contra o cancro".

"Ele morreu pacificamente nos braços da família que o amava e o adorava", pode ler-se num comunicado obtido pela revista People. "Ele lutou com uma bravura incrível no ano passado e manteve a sua sagacidade e humor até ao fim", acrescentaram.

A família descreve Cormac como "uma bola de energia selvagem e elétrica" ​​cujo espírito "estava cheio de luz e bondade", relata a revista.

"Por mais selvagem que fosse, o Cormac também era a personificação da bondade. Uma alma gentil que trouxe tanta felicidade e esperança a todos ao seu redor. A dor vem em ondas, assim como as lágrimas e risos, quando pensamos naquele lindo menino ao longo dos 25 anos e 10 meses que o conhecemos", escreveram no mesmo comunicado.

"Uma criança irreprimível, alegre, selvagem e maravilhosa. Apenas recentemente um homem. Nós o amamos. Vamos levá-lo connosco onde quer que formos", disse ainda a família.

Em julho, Cormac contou no Instagram que tinha sido diagnosticado com um cancro em novembro do ano passado. Veja ou recorde abaixo a publicação:

