Cerca de dois dias depois de ter desaparecido, o filho de Sinead O'Connor foi encontrado morto. Tinha 17 anos.

A artista, de 55 anos, partilhou no Twitter uma comovente homenagem ao seu "lindo" filho Shane, fruto da relação terminada com Donal Lunny.

Ao confirmar a notícia, escreveu: "Meu lindo filho, Nevi'im Nesta Ali Shane O'Connor, a luz da minha vida, decidiu encerrar à sua luta terrena e está agora com Deus. Que descanse em paz e que ninguém siga o seu exemplo. Meu bebé. Amo-te muito. Que estejas em paz".

De acordo com o Daily Mail, quando Sinead O'Connor recorreu às redes sociais para falar do desaparecimento do filho revelou que o mesmo estava internado com a indicação de que poderia suicidar-se no Hospital de Tallaght.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

