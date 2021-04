Morreu o estilista Alber Elbaz, no último sábado, aos 59 anos. A causa da morte foi a Covid-19, como relatou o New York Times.

O designer, de moda de origem marroquina, ficou mais conhecido por dar uma nova vida à marca francesa Lanvin, empresa que deixou em 2015, após 14 anos a colaborar com a mesma.

Após a morte de Alber, foram muitos os que recorreram às redes sociais para lamentar a sua partida, como o fez a colega e também estilista Stella McCartney.

"[...] Ele era uma luz como nenhuma outra no mundo", começou por escrever. "Na moda, o seu talento brilhou tanto que destruiu as convenções e envolveu um milhão de almas em felicidade quando vestiram as suas criações. Vou sentir muito a tua falta. Todos vamos sentir", completou.

Por sua vez, Katie Holmes lembrou a ligação especial que a própria e a filha, Suri Cruise, tinham com Alber Elbaz.

"Ele foi muito gentil com a minha filha e comigo. E cheio de alegria. Ele fez as pessoas sentirem-se tão especiais. Sou muito grata por ter tido as experiências que tive com ele. Que descanse em paz", destacou.

Leia Também: Terminou o luto oficial pela morte de Filipe. Saiba o que mudou