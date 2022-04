Morreu o DJ Kay Slay aos 55 anos, no domingo de Páscoa, 17 de abril. A notícia foi confirmada pelo promotor de hip-hop Van Silk, de acordo com o Daily Mail.

O jornal relata ainda que o músico morreu meses depois de ter sido internado no hospital com Covid-19, em dezembro do ano passado.

Van Silk, que conhece o falecido DJ desde os 16 anos, homenageou o artista através de um comunicado onde se refere a Kay como o "querido irmão".

De recordar que o DJ Kay Slay era conhecido pelos álbuns 'The Soul Controller', 'The Streetsweeper' e 'Accolades'

