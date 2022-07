Tony Dow morreu esta quarta-feira, dia 27 de julho, aos 77 anos. A confirmação foi dada através da página de Facebook do próprio.

"Recebemos a confirmação por parte do Christopher, filho do Tony, de que ele faleceu esta manhã, com sua família amorosa ao seu lado para vê-lo nesta jornada. Sabemos que o mundo está coletivamente triste com a perda deste homem incrível. Ele deu tanto a todos nós e foi amado por muitos", pode ler-se.

Ainda na passada terça-feira, na mesma página onde foi confirmada a morte, haviam sido negadas as notícias que davam conta do falecimento do ator.

Tony Dow estava a lutar contra um cancro no fígado. O artista ficou conhecido pela participação na série 'Leave It to Beaver'.

