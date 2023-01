Morreu o ator Lance Kerwin, conhecido pelas suas participações em 'James at 15' e 'Salem's Lot'. Tinha 62 anos.

Foi a filha do artista, Savanah Kerwin, a confirmar publicamente a notícia.

"Agradecemos todas as palavras simpáticas, memórias e orações que foram partilhadas. [...] Ele amou cada um de vocês", podia ler-se na mensagem, citada pela imprensa internacional.

A causa da morte do ator permanece ainda por revelar.

Da longa carreira de Lance Kerwin fazem ainda parte produções como 'Little House on the Prairie', 'Shazam!', 'Gunsmoke' e 'The Bionic Woman'. O filme 'The Wind & the Reckoning', de 2022, marcou o seu regresso ao grande ecrã três décadas depois de ter participado no filme 'Epidemia' (1995).

