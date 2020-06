Morreu esta segunda-feira, dia 19, o ator Ian Holm. Tinha 88 anos. A notícia foi avançada pelo jornal de The Guardian, que confirmou a morte do ator com o agente do próprio.

O artista morreu no hospital, acompanhado pela família, na sequência de complicações derivadas da doença de Parkinson.

Ian Holm destacou-se em Hollywood com o papel de Bilbo Baggins na saga 'Senhor dos Anéis'. Participou também nos filmes 'lien - O Oitavo Passageiro' e 'Momentos de Glória'.

