Buddy Duress morreu aos 38 anos. O ator norte-americano, que contracenou com Robert Pattinson no filme 'Good Time', foi vítima de um ataque cardíaco após a ingestão de "um cocktail de drogas", conta a revista People. A morte aconteceu em novembro de 2023, mas só agora foi tornada pública.

Duress estreou-se no cinema em 2017, com o filme 'Heaven Knows What'. Na altura, em sem-abrigo por ter fugido de um programa de apoio a toxicodependentes. Foi depois descoberto pelo realizador Josh Safdie, que lhe deu a oportunidade de voltar à representação.

Para além de 'Good Time'e 'Heaven Knows What', Buddy Duress participou em 'Person to Person', 'Beware of Dog' e 'Funny Pages'.

Leia Também: Morreu cantora que escreveu 'última música' para deixar sustento ao filho