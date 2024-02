A notícia que os utilizadores do TikTok mais temiam por estes dias acabou por chegar esta quarta-feira, dia 28 de fevereiro. Morreu Cat Janice, a cantora norte-americana, de 31 anos, que se tornou viral nas redes sociais por tentar garantir o futuro do filho de sete anos enquanto lutava contra um cancro.

Foi em janeiro passado que a artista lançou 'Dance You Outta My Head', explicando em simultâneo que sofria de um cancro terminal e que os direitos dos seus temas haviam sido passados para o filho.

O tema acabou por conseguir, pelo menos até ao momento da publicação desta peça, mais de 1 milhão e 700 mil visualizações, enquanto que no Spotify tem 13 milhões de reproduções: conseguiu chegar ao top 10 das músicas mais tocadas na Europa. Já no TikTok, a principal plataforma que tornou a história conhecida, é impossível contar quantas vezes se falou de Cat Jenice e não para de aumentar o número de reproduções do tema.

A informação da morte de Cat Janice foi divulgada pela família na conta de Instagram da cantora. "Foi esta manhã, na casa da sua infância e rodeada da sua amada família, que Catherine entrou pacificamente na luz e no amor do seu criador", pode ler-se na partilha.

O comunicado refere também que as pessoas próxima da cantora estão "eternamente" gratas pelo amor que todos receberam nos últimos dias. "Ela viu a sua música chegar a lugares que ela nunca pensou e descansará em paz sabendo que continuará a ajudar o filho através da sua música. Isto não teria sido possível sem todos vocês. Obrigado", concluiu a nota.

Vale lembrar que segundo confessou no TikTok, Cat sentiu um caroço no pescoço em novembro de 2021. Meses depois foi diagnosticada com um sarcoma que pensou ter ficado tratado. Ainda assim, em junho do ano passado, os médicos perceberam que o cancro havia transitado para os pulmões.

Leia Também: Morreu o ator Richard Lewis. Tinha 76 anos