Morreu o ator Art LaFleur, conhecido por ter protagonizado tramas de sucesso como 'Field of Dreams' e 'The Sandlot'. Tinha 78 anos e há mais de uma década que travava uma dura batalha conta a Parkinson.

A notícia foi confirmada pela esposa do ator, Shelley, através de um comunicado onde lamenta: "Art LaFleur, o

o amor da minha vida, faleceu".

"Tive muita sorte em ter um relacionamento de 43 anos com uma homem que me amava e que adorei. O Art era maior do que a vida e significava o mundo para nós", refere ainda Shelley.

Art LaFleur fez sucesso com as personagens que interpretou no cinema, mas também nas séries de televisão nas quais teve oportunidade de trabalhar. Entre os seus vários sucessos destacam-se 'The Rig', 'House Hunting', 'Death Warrant', 'Man of the House', 'Ace Ventura: Pet Detective', 'M*A*S*H', 'Lou Grant', 'Soap', 'Webster', 'The Incredible Hulk', 'Baywatch' e 'House and The Mentalist'.

