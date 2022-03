Morreu Laurel Goodwin, de 79 anos. A atriz perdeu a vida a 25 de fevereiro, mas apenas mais de uma semana depois, no dia 7 de março, a notícia foi tornada pública através de um comunicado lançado pela irmã.

Laurel Goodwin participou do episódio-piloto da famosa série 'Star Trek', na qual Jeffrey Hunter era ainda o Capitão Kirk.

Laurel Goodwin não chegou a ser chamada a fazer parte do elenco quando a série arrancou, mas durante a 'espera' recusou dois papéis importantes. Por culpa destas recusas, diz-se, teve dificuldades para retomar a carreira e acabou por pouco tempo depois abandonar a representação. Desde então dedicou-se à profissão de enfermeira.

A sua estreia no cinema aconteceu ao lado de Elvis Presley, no filme 'Girls! Girls! Girls!'. Da sua carreira fazem ainda parte tramas como 'Papa's Delicate Condition', 'Law at the Lawless', 'Stage to Thunder Rock' e 'The Glory Guys'.

