Morreu a atriz Kathryn Hays, de 88 anos. A artista perdeu a vida a 25 de março, mas apenas agora a notícia foi divulgada.

As causas da morte de Kathryn Hays, que integrou o elenco de 'As the World Turns', permanecem ainda por apurar.

Da sua carreira fazem ainda parte obras como 'Hawaiian Eye', 'Dr Kildare', 'Route 66', 'Bonanza' e 'The Man from RIO'. Em 1966, Kathryn deu vida a Elizabeth Reynolds em 'The Road West'. Além disso, fez parte do episódio de 1968 de 'Star Trek' chamado 'The Empath'.

