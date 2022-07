Morreu na quarta-feira, 6 de julho o ator James Caan. Tinha 82 anos.

A partida do artista norte-americano, conhecido por ter dado vida a Sonny Corleone no clássico cinematográfico 'O Padrinho', foi divulgada através da sua conta oficial de Twitter.

"É com grande tristeza que informamos do falecimento do Jimmy na noite de 6 de julho", pode ler-se na partilha.

"A família agradece as manifestações de amor e sinceras condolências e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este período difícil", declaram ainda os representantes do ator.

Pelo seu papel no primeiro filme da saga de 'O Padrinho' (1072), do realizador Francis Ford Coppola, o nova-iorquino foi nomeado para o Óscar de Melhor Ator Secundário (em 1973).

Nascido em 26 de março de 1940, em Nova Iorque, James Cann ainda participou em filmes como 'The Rain People', 'Brian's Song', 'Os Gladiadores do Século XXI' e 'Uma Ponte Longe Demais'.

Leia Também: Sofia Carson homenageia Cameron Boyce em data marcante