Chucky Thompson morreu aos 53 anos de idade. O reconhecido produtor de hip hop faleceu após uma batalha contra a Covid-19, segundo noticia o AllHipHop.com.

Alguns dos maiores nomes do género já começaram a prestar as respetivas homenagens nas suas redes sociais.

O rapper Diddy, por exemplo, escreveu: "Tenho estado em choque a maior parte do dia. O Chucky Thompson não foi apenas alguém com quem fiz 'Mary J Blige’s My Life', foi também um dos maiores humanos que conheci".

Recorde-se que Chucky ficou conhecido por ter pertencido aos Bad Boy Entertainment's 'Hitmen'. É ele também quem está por trás de grandes sucessos musicais.

