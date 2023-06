Choi Sung-bong, cantor sul-coreano que se tornou conhecido depois de ter participado no programa de talentos 'Korea's Got Talent', foi encontrado morto em sua casa, informaram as autoridades.

A agência Yonhap adianta que o artista, de 33 anos, estava na sua morada no bairro de Yeoksam, uma das zonas mais caras do distrito de Gangnam, em Seul, capital da Coreia do Sul.

O jovem chegou a ser apelidado de 'Susan Boyle coreano', em referência à famosa cantora escocesa que também ficou conhecida no formato versão na britânica.

Um outro motivo pelo qual deu que falar foi por ter fingido um cancro terminal em 2021, de maneira a conseguir doações financeiras e, assim, ter dinheiro para produzir um disco.

Quando descoberto o esquema, Choi pediu desculpas publicamente, prometendo que iria devolver o dinheiro.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535