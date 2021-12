Morreu a estrela de 'The Defiant Ones' e 'Pete and Gladys', Cara Williams, aos 96 anos.

A notícia foi confirmada à Variety pela família. Sabe-se que a artista morreu na passada quinta-feira, vítima de um ataque cardíaco.

Cara Williams nasceu em junho de 1925 e aos 16 anos foi para Hollywood com a mãe. Um dos seus primeiros grandes papéis foi em 'The Defiant Ones', em 1958, ao lado de Tony Curtis e Sidney Poitier, trabalho que a levou a estar nomeada para os Óscares na categoria de Melhor Atriz Secundária.

Na televisão, Cara Williams também recebeu a indicação ao Emmy pela sua atuação como Gladys na série 'Pete and Gladys', da CBS, que estreou em 1960. E entre os muitos trabalhos que fez, também protagonizou a sua própria série, 'The Cara Williams Show', entre 1964 e 1965.

A atriz foi casada três vezes, primeiro com Alan Gray, com quem deu o nó em 1945. Foram pais de uma menina, mas o divórcio chegou dois anos depois.

Casou com o também ator John Drew Barrymore e ambos têm um filho em comum, o ator John Blythe Barrymore. Separaram-se em 1959. De referir que o mais novo Barrymore é pai da atriz Drew Barrymore.

O último casamento foi com Asher Dann, em 1964, união que durou até à morte de Dann, em 2018.

De acordo com o Hollywood Reporter, o funeral de Cara Williams irá realizar-se esta quarta-feira, 15 de dezembro.

