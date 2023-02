Morreu Barbara Bosson, atriz de 83 anos. A notícia foi confirmada pelo seu filho, o realizador Jesse Bochco, que disse ter perdido a mãe a 18 de fevereiro.

Barbara Bosson deu vida a Fay Furrillo em 'A Balada de Hill Street'. O papel valeu-lhe cinco nomeações ao Emmy.

Também o papel de Miriam Grasso em 'Murder One' lhe valeu uma nomeação ao Emmy.

Da sua carreira fazem ainda parte produções como 'Richie Brockelan, Private Eye', 'Lois & Clark: The New Adventures of Superman', 'Total Security' e 'Scattering Dad'.

