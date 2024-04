Romário está de luto. Morreu Manuela Ladislau, a mãe do ex-jogador de futebol brasileiro, aos 86 anos. A informação foi divulgada por Romário, através das redes sociais.

"Com infinita tristeza e já com uma saudade imensa, despeço-me fisicamente do meu grande amor, a minha rainha, a mulher que me deu a vida e me guiou pelo caminho da honestidade. A minha amada mãe foi ao encontro o Papai do Céu. A dor que sentimos neste momento é inexplicável, mas ficamos com a certeza de que o amor que Dona Lita nos deu é o que temos de mais valioso", começou por escrever Romário.

"Hoje, perdi a minha mãe, mas também perdi a minha melhor amiga, a minha torcedora mais empolgada e a minha professora de vida", acrescentou o antigo atleta, que pediu também forças para "ultrapassar este momento tão difícil".

Conhecida como dona Lita, Manuela ganhou o hábito de partir uma garrafa sempre que o filho marcava um golo durante o Mundial de 1994. Também deu que falar por criticar publicamente Scolari, em 2002, tendo dito que o treinador era "cabeça dura" [casmurro] e que este não gostava de quem marcava golos.

Leia Também: 'Ex' de Nuno Homem de Sá diz: "Ele morreu hoje para mim"