Morreu a atriz Mary Alice, esta quarta-feira, na sua casa em Manhattan, como foi confirmado à revista People. A causa da morte não foi revelada até ao momento. Tinha 85 anos.

A partida da atriz, mais conhecida pelos papéis em 'A Different World' e 'Sparkle', também foi confirmada por uma amigo próximo, segundo Philip Lewis, do HuffPost, que deixou uma mensagem no Twitter esta quinta-feira.

De destacar que Mary Alice foi premiada com um Tony Award de Melhor Atriz em 1987, pelo papel que interpretou na peça 'Fences', de August Wilson. Também recebeu um Emmy de Melhor Atriz Secundária pela personagem a que deu vida em 'I'll Fly Away'.

Ao longo da carreira interpretou ainda Oracle, personagem da franquia Matrix.

